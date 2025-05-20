وأفادت السلطات بأن المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 35 عاما، تم توقيفه في وقت متأخر من مساء الإثنين خلال مداهمات نفذتها قوات خاصة في بلدة هايلغنهاوس قرب مدينة دوسلدورف.

وقالت الشرطة إن المؤشرات تشير بقوة إلى أن الشخص المحتجز هو المنفذ الرئيسي للهجوم، مشيرة إلى أن إجراءات التحقق من الهوية لا تزال جارية.

وكان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد قرب حانة بجوار محطة القطارات الرئيسية في بيليفيلد، حيث أقدم رجل على طعن مجموعة من خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما باستخدام أداة حادة.

وأصيب أربعة من الضحايا بجروح خطيرة، اثنان منهم كانا في حالة حرجة قبل أن تستقر حالتهما لاحقا، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة مساء الإثنين.

وذكرت التقارير أن الضحايا تمكنوا من مقاومة المهاجم والتسبب له بإصابات قبل أن يلوذ بالفرار.

وخلال تفتيش مسرح الجريمة، عثرت الشرطة على عدة سكاكين، إلى جانب حقيبة تحتوي على أوراق هوية وزجاجة تحوي سائلا له رائحة البنزين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إحدى السكاكين قد استخدمت في الهجوم.

وأوضح مكتب الادعاء العام في بيليفيلد أن التحقيق لا يزال مستمرا ويشمل جميع الاتجاهات المحتملة، مع الإشارة إلى إمكانية الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الثلاثاء.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به لا يمتلك سجلا جنائيا سابقا.