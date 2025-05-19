وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الفاتيكان، "ممثلا في البابا، أبدى اهتمامه باستضافة المفاوضات. فلتبدأ العملية!".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثة، إن موسكو مستعدة للعمل مع كييف على "مذكرة تفاهم" بشأن "اتفاقية سلام محتملة" بين البلدين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب في أوكرانيا.

ووصف بوتين، المحادثة مع ترامب بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية".

وقال إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة أميركا في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا ما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.