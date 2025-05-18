وأضاف المسؤول الهندي: "فيما يتعلق باستمرار وقف الأعمال العدائية مثلما تقرر، لا يوجد تاريخ انتهاء له"، مبددا الاعتقاد بأن الهدنة مؤقتة وستنتهي اليوم.

وتابع أنه ليس هناك أي محادثات مقررة بين المديرين العامين للعمليات العسكرية الهندية والباكستانية.

وكانت الهند وباكستان قد وافقتا على وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أميركا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق التهدئة بين الهند وباكستان.

وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.