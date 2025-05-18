وأوضح رئيس مكتب "إف بي آي" أكيل ديفيس في لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي: "كان عملا إرهابيا متعمدا. ومع تقدّم تحقيقاتنا، سنحدد ما إذا كان إرهابا دوليا أم محليا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العيادة في بالم سبرينغز مستهدفة عمدا، قال: "نعتقد ذلك، نعم".

ماذا حدث؟

انفجرت عبوة ناسفة خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أفاد رئيس البلدية، ما أسفر عن مقتل شخص.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله إن "عبوة داخل أو قرب سيارة تمّ ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش).