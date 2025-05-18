وحث مدفيديف: "كل من يوجهون لروسيا الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يدركوا أن المفاوضات لا تؤدي بالضرورة إلى وقف الأعمال العدائية"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي".

وكتب مدفيديف: "على أعداء روسيا الذين يضعون الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يتذكروا شيئا بسيطا جدا وهو أن المفاوضات بحد ذاتها لا تؤدي لوقف الأعمال القتالية".

وأضاف أن "المفاوضات غير الناجحة يمكن أن تؤدي إلى مرحلة أكثر فظاعة من الحرب، بأسلحة أعتى ومشاركين جدد".

في وقت سابق، وصف المؤرخ السويسري رولاند بوب في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الإنذار الذي وجهه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى روسيا بشأن أوكرانيا بأنه "دليل عجز"، وفقا لما نقلته "آر تي".