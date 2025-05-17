وذكرت الشرطة الفنلندية، في بيان، أن إحدى المروحيتين كانت تقل شخصين، بينما كانت الأخرى تقل ثلاثة، وإن الحادث أسفر عن "عدد من القتلى".

وأضافت أن العدد الدقيق للضحايا وهويات الركاب لا تزال قيد التحقق.

من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة العامة الإستونية، بأن جميع الركاب الخمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وقع الحادث في منتصف النهار بجنوب غربي فنلندا، ووفقا للمحققين، كانت المروحيتان في طريقهما من العاصمة الإستونية تالين إلى مطار فنلندي.

وعُثر على حطام المروحيتين في منطقة غابات شمال مدينة توركو. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة الفنلندية "واي إل إي" عن أحد السكان المحليين قوله إن "المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب الشديد من بعضهما البعض، ثم قامت إحداهما بحركة غير متوقعة واصطدمت بالأخرى".

وأضاف الشاهد: "كان هناك اصطدام مروع".