وأشار خامنئي إلى أن "مصدر الفساد والحرب والخلاف في هذه المنطقة هو إسرائيل".

وأضاف: "بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا، مستوى الخطاب منخفض للغاية حتى أنه يشكل مصدر إحراج للمتحدث ومصدر إحراج للشعب الأميركي".

وتابع: "ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، وقد كذبوا، فهم استخدموا قوتهم للقتل في غزة".

وأضاف: "يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن. ولهذا السبب ورغم عمى أعدائنا، فإننا سنزيد من قوتنا وقدرة بلدنا كل يوم".

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصدر مطلع على العلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يتزايد قلق إسرائيل من إبرام ترامب اتفاقا نوويا سريعا مع إيران ومن تأثير القادة العرب على تفكير الرئيس".

وأضافت الشبكة أن رحلة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط "كشفت فتورا في علاقته بنتنياهو، الذي بدا معزولا أكثر من أي وقت مضى".

وتتمثل مخاوف إسرائيل بشكل رئيسي بتلك المتعلقة بأمنها القومي من إيران وملفها النووي إلى الحرب في غزة، وصولا إلى الديناميكيات المتغيرة في سوريا.



