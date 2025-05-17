وخلال الاحتفال "بعودة الأسطول الإيراني رقم 86"، تساءل الرئيس الإيراني "أيهما نصدق؟، من جهة يتحدث (ترامب)، عن السلام ومن جهة أخرى، يهدد بأحدث وسائل القتل الجماعي".

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن الرئيس الإيراني قوله: "لا أحد يصدق كلام ترامب ضد الشعب الإيراني، فمن جهة يتحدث عن السلام والهدوء، ومن جهة أخرى يهدد باستخدام أحدث وسائل القتل، وبتصريحات متناقضة يرسل في آن واحد رسالة سلام وقتل وانعدام الأمن".

وأكد أن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى التهديدات قائلا "نحن لا نسعى إلى الحرب".

وأوضح بزشكيان أن "إيران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة، ونرفض الرضوخ للترهيب".

وكان ترامب قد قال، يوم الجمعة، إن إيران تلقت مقترحا أميركيا بشأن برنامجها النووي، مضيفا للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته الإمارات :"الأمر الأكثر أهمية هو أنهم يعرفون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيء".

بعد ذلك، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على موقع إكس بأن طهران لم تتلقَ أي اقتراح أميركي، مضيفا: "لا يوجد تصور تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".