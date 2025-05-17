وتجرى حاليا عملية بحث واسعة النطاق في كبرى مدن ولاية لويزيانا، بحثا عن 9 هاربين تقول الشرطة إنهم "يعتبرون مسلحين وخطرين"، فيما تمكّنت من إعادة أحد الفارين إلى السجن بعد العثور عليه مختبئا تحت سيارة في منطقة سياحية صباح الجمعة.

وبعد منتصف الليل بقليل (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، اخترق هؤلاء السجناء جدارا خلف مرحاض وشقوا طريقهم عبر السجن، ثم قفزوا فوق جدار وهربوا من المنشأة دون أن يتم اكتشافهم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وبعد تعداد السجناء، اكتُشفت عملية الهروب.

في البداية، قالت سلطات إنفاذ القانون عن طريق الخطأ إن 11 سجينا تمكنوا من الفرار، لكن العدد عدّل لاحقا إلى 10.

وذكرت تقارير إعلامية أن بعض هؤلاء متهمون بالقتل، في حين نشرت وسائل إعلام صورة للجزء الداخلي من السجن بعد عملية الهروب تحقّق من صحتها مكتب الشريف وفق صحيفة "نولا" المحلية، تظهر ثقبا مستطيلا في جدار أبيض كتب فوقه "سهل للغاية".