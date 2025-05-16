وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فولنوي بوليه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى تقدم الوحدات الروسية على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وقالت إن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية هجومية محمولة جوا تابعة للقوات الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1130 عسكريا، و15 مركبة قتالية مدرعة، و41 سيارة، و22 قطعة مدفعية، وخمس محطات حرب إلكترونية.

وأضاف البيان أنه وخلال أسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، من تحرير بلدات كوتلياروفكا، وميروليوبوفكا، وميخائيلوفكا، ونوفوأليكساندريفكا في دونيتسك.