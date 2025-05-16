وجاء في بيان على تطبيق تلغرام "وفقا للبيانات الأولية.. حدث وضع غير اعتيادي على متن الطائرة. قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".

وهذه ثالث طائرة أميركية مقاتلة من طراز "إف-16" تسقط أو يتم إسقاطها منذ أن تسلمت أوكرانيا عددا منها العام الماضي.

ففي وقت سابق، ذكرت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلا عن مصادر حكومية أوكرانية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16"، خلال مهمة قتالية.

وقال زيلينسكي إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة إف-16"، معربا عن تعازيه لأسرته.

وسابقا، أكد الجيش الأوكراني مقتل طيار في تحطم طائرة من نوع "أف-16"، موضحاً أن الاتصال انقطع مع الطائرة أثناء صدها لهجوم روسي وسط تضارب في المواقف حول ظروف تحطّم الطائرة.

ونتيجة لذلك، قرر زيلينسكي إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك.