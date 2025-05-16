وبحسب نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد"، التي تمثل العاملين في 570 فرعا من أصل عشرة آلاف فرع تديرها أو ترخصها الشركة في الولايات المتحدة، فقد بدأ الإضراب منذ الأحد الماضي ويشمل نحو 120 فرعا في أنحاء البلاد.

وكانت ستاربكس قد أعلنت مطلع الأسبوع عن تطبيق سياسة جديدة للزي الرسمي، تلزم الموظفين بارتداء قمصان سوداء بسيطة وسراويل جينز كاكي أو سوداء أو زرقاء، تحت المريول الأخضر المعروف الذي يميز العاملين في السلسلة.

وقبل هذه التعديلات، كان يُسمح للموظفين بارتداء قمصان منقوشة وألوان داكنة متنوعة. وتقول الشركة إن التغيير يهدف إلى تعزيز هوية العلامة التجارية وخلق بيئة أكثر ألفة وترحيبا داخل الفروع.

لكن النقابة اعتبرت أن التعديلات فرضت من جانب واحد، دون مفاوضات جماعية مع العاملين، وهو ما وصفته بانتهاك لحقوقهم. وقالت بيج سامرز، وهي مشرفة مناوبة في فرع بولاية ماريلاند، إن الشركة "تضيع البوصلة" وتركز على أمور غير جوهرية بدلا من الاستماع إلى موظفيها.

وأضافت سامرز أن الزبائن لا يبالون بلون القميص عندما ينتظرون طويلا للحصول على طلباتهم، مشيرة إلى أن بعض الملابس التي كانت تُباع عبر المنصة الداخلية لستاربكس لم يعد يُسمح للموظفين بارتدائها أثناء العمل.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستوفر لكل موظف قميصين أسودين مجانا مع بدء تطبيق السياسة الجديدة.

وفي بيان حديث، أوضحت النقابة أن نحو ألف موظف شاركوا حتى الآن في إضرابات داخل 75 فرعا. وأكدت ستاربكس من جهتها أن تأثير الإضراب على عملياتها كان محدودا، حيث لم تتجاوز فترة إغلاق بعض الفروع ساعة واحدة.