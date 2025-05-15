تظهر الصور من شركة "بلانت لابس" التي نشرها موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية، زيادة ملحوظة في بناء مواقع إقامة القوات ونشر الطائرات والبنى التحتية والمخازن، في 4 قواعد عسكرية روسية قرب الحدود مع فنلندا.

والقواعد الروسية الأربع هي كامينكا، وبتروزافودسك، وسيفيرومورسك 2، وأولينيا، ويعتقد أن الأخيرة استخدمت في إرسال قاذفات استراتيجية لشن هجمات على أوكرانيا.

وتواصل الموقع مع المتحدث باسم الجيش الفنلندي، لكنه رفض التعليق أو التكهن بشأن طبيعة العمليات العسكرية الروسية.

وتشترك فنلندا حدودا بطول يزيد على 1300 كيلومتر مع روسيا، وبعد عقود من الحياد انضمت إلى حلف الناتو عام 2023، ردا على الاضطرابات التي لحقت بأمن أوروبا نتيجة حرب أوكرانيا.

ويتوافق خطاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، مع المخاوف المتزايدة بشأن التهديد الذي قد تشكله موسكو على القارة بعد انتهاء حرب أوكرانيا.

وصرح أعضاء الجناح الشرقي لحلف الناتو بأن موسكو كثفت نشاطها في المنطقة، وأن تعزيز القوة العسكرية الروسية قرب فنلندا سيزيد من هذه المخاوف.

واعتبر المحلل العسكري الفنلندي إيميل كاستيلمي أنه "إذا التزمت روسيا بخططها الحالية، فقد يكون هناك عشرات الآلاف من الجنود الجدد قرب حدودها مع فنلندا والنرويج ودول البلطيق في السنوات المقبلة".

وأضاف كاستيلمي لـ"نيوزويك"، أن بعض التغييرات في البنية التحتية العسكرية الروسية على الحدود مرتبط بخطط سابقة، لكن بعضها الآخر يأتي ردا على تعزيز حضور الناتو في المنطقة عقب انضمام فنلندا والسويد".

لكنه أوضح أن "هذا ليس من نوع التعزيزات التي تنقل فيها أعداد كبيرة من الوحدات إلى منطقة، مثل ما سبق الغزو الشامل لأوكرانيا".