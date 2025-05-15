وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مرسوم نُشر على الموقع الرسمي للكرملين، تشكيل الوفد الروسي المشارك، والذي يضم مستشاره فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، بالإضافة إلى الجنرال إيجور كوستيوكوف، مدير إدارة المخابرات الرئيسية في جهاز الاستخبارات العسكرية. وهي أسماء سبق أن شاركت في مفاوضات عام 2022 التي أعقبت بداية الحرب على أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، أعلن الكرملين رسميا أن بوتين لن يحضر جلسات المفاوضات شخصيا، مؤكدا ثقته الكاملة بالوفد المفاوض.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوكراني كبير رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "في طريقه إلى العاصمة التركية أنقرة"، للمشاركة المباشرة في المحادثات.

وقال المصدر: "نحن في الطريق"، في إشارة إلى جدية كييف في هذه الجولة.

غياب ترامب

من جهته، أكد مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا المقررة في إسطنبول الخميس.

بدلا من ذلك، سيمثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوثون آخرون، منهم ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ، في هذه المحادثات.

كان ترامب قد أعرب سابقا عن استعداده لحضور المحادثات بشرط مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. غير أن بوتين قرر عدم الحضور.