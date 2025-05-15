وعلى هامش لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، قال الرئيس الأميركي: "نعمل من أجل التوصل لاتفاق مع إيران ولكن عليهم أن يسارعوا الخطى".

وأضاف: "نريد أن نرى إيران تبلي بشكل جيد وتنجح، ولا نريد إيذاء إيران أو الإضرار بها".

وأعرب عن أمله في "مساعدة قطر فيا يتعلق بايران فربما ننجح في إنقاذ ملايين الأورواح ولا نريد خروج الأمور عن السيطرة".

ووفق وكالة الأنباء القطرية، أكد ترامب أنه ناقش لساعات مطولة مع أمير قطر قضايا دولية في مقدمتها الملف الأوكراني، منوهاً بإمكانية حل الملف الإيراني، حيث أشاد بدعم ومساعدة الشيخ تميم بهذا الخصوص.