وقال ميرتس أمام النواب إن "تعزيز الجيش الألماني هو أولويتنا المطلقة"، بعد سنوات طويلة شهدت نقصا في تمويل المؤسسة العسكرية.

وقد مهدت حكومته الطريق بالفعل لمئات المليارات من اليورو كتمويل إضافي من خلال إقرار خطة مالية من قبل البرلمان السابق.

وشدد "هذا ما تتوقعه أقوى دولة في أوروبا وأكثرها تعدادا للسكان. وهذا ما ينتظره منّا أيضا أصدقاؤنا وشركاؤنا. وهم يطالبون حتّى بذلك".