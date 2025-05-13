وفي كلمة مطولة أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، عبّر ترامب عن فخره وسعادته بزيارته إلى المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بـ"التاريخية".

العلاقات الأميركية السعودية

وأضاف ترامب: "شرف عظيم لي أن أعود للمملكة وأن يتم الترحيب بي بهذه الطريقة"، مؤكدا أن "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه".

وتابع: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان".

وأوضح أن "تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم.. والمنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيجعل علاقات بلاده مع السعودية "أقوى"، مبرزا "نتخذ خطوات لتقوية الشراكة مع السعودية".

وأردف قائلا: "العلاقات الأميركية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".

الاتفاقيات الإبراهيمية

قال ترامب: "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".

وأضاف أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وقال "لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا".

الحرب في غزة

قال ترامب إن "أهل غزة يستحقون مستقبلا أفضل"، مضيفا "سنعيد المزيد من الرهائن من غزة".

وأوضح: "الطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها".

سوريا

ذكر ترامب أن "سوريا عانت كثيرا"، وأكمل قائلا "اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".

وأضاف: "سأعلن رفع العقوبات عن سوريا.. ويسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع"، معربا عن أمله في أن "تنجح الحكومة السورية الجديدة".

الاقتصاد الأميركي

اقتصاديا، ذكر ترامب: "لدينا اقتصاد مزدهر وأيام إدارة بايدن ولّت.. اقتصادنا هو الأفضل".

وأكمل: "جذبنا استثمارات للولايات المتحدة بأكثر من 10 تريليونات دولار ومعدلات التوظيف في الولايات المتحدة في تزايد ومؤشرات الأسواق المالية سترتفع وسنحقق أرقاما لا مثيل لها، كما أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة".

وأضاف: "منذ بدأت العمل باتت الثروات تتدفق إلى الولايات المتحدة".

الصين

وفيما يخص الصين، كشف الرئيس الأميركي أن إدارته أبرمت "اتفاقا مهما" مع الصين، مضيفا "نخوض حاليا في بعض التفاصيل".

وأوضح: "الصين قررت الانفتاح على الولايات المتحدة في التجارة وكل المجالات".

حرب أوكرانيا

وبشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أبرز الرئيس الأميركي أنه "من الممكن أن تسفر المحادثات بين أوكرانيا وروسيا عن نتائج طيبة".

وأضاف: "نعمل جاهدين لإنهاء إراقة الدماء بين روسيا وأوكرانيا.. نريد وقف حمام الدم بينهما ووزير الخارجية سيتوجه لحضور المحادثات بينهما في تركيا".

إيران

وفي كلمته أيضا، تطرق ترامب إلى إيران، إذ قال: "أريد أن أبرم اتفاقا مع طهران.. إن رفضت إيران التوصل لاتفاق فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نمارس أقصى الضغوط".

وأردف قائلا: "سأضغط للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر وعلى إيران أن تختار لأن العرض المقدم لن يستمر إلى الأبد".