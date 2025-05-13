وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف: "يجب التفاوض على وقف إطلاق النار مع بوتين مباشرة لأنه وحده من يملك سلطة تنفيذه".

وشدد على أن "بوتين لا يريد نهاية الحرب ولا الهدنة ولا التفاوض".

وتوقع زيلينسكي أن تكون أول نتيجة محتملة لمفاوضات إسطنبول هي "التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار".

وتابع قائلا: "وجهنا الدعوة لترامب للانضمام إلى محادثات إسطنبول، ولكنه لم يؤكد حضوره بعد".

وكان مستشار رئاسي أوكراني قد قال لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن الرئيس زيلينسكي سيجتمع مع الرئيس بوتين فقط لإجراء محادثات في تركيا يوم الخميس، وإنه لن يجتمع مع أعضاء آخرين من الوفد الروسي.

ولم توضح روسيا ما إذا كانت تخطط لحضور المحادثات أو على أي مستوى.

ويأتي هذا وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأسفر عن أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.