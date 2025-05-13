وأضافت الشركة في بيان صحفي أن الطائرة الشراعية ذاتية التشغيل تحت الماء، والتي أُطلق عليها اسم "SG-1 Fathom"، قادرة على القيام بدوريات "لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متواصلة بحثا عن تهديدات تحت الماء".

كما كشفت الشركة عن منصة برمجيات "لورا" المرتبطة بنظام المسيرات، والقادرة على تصنيف ورصد موقع الأصوات الصادرة عن السفن والغواصات "بحساسية ودقة غير مسبوقتين" بفضل نموذج صوتي كبير يُشبه نماذج اللغة.

وجاء في بيان الشركة: "نموذج لورا يمكنه رصد الإشارات الصوتية في مستوى صوتي أكثر انخفاضا بمقدار عشر مرات مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، حتى أنها تُميز بين سفن مُحددة من نفس الفئة بصورة أسرع بمقدار 40 من المُشغلين البشريين".

وتُصنِّع الشركة أيضا طائرات مسيرة "كاميكازي إتش إكس-2"، والتي تستخدمها أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال جروندبرت شيرف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لـ"هيلسينج": "تكتشف لورا التهديدات حتى تتمكن قواتنا البحرية من ردعها".

وأضاف شيرف: "يجب علينا تسخير التقنيات الجديدة لمواكبة التهديدات التي تُواجه بنيتنا التحتية الحيوية ومياهنا الإقليمية وأسلوب حياتنا. نشر الذكاء الاصطناعي تحت الماء سيُنير المحيطات ويردع خصومنا، من أجل أوروبا قوية".

وتبحث الدول الغربية عن طرق لحماية خطوط الأنابيب وكابلات البيانات في قيعان البحار من التخريب والهجمات ومحاولات التجسس.