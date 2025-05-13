ورفض الكرملين، الثلاثاء، التعليق على مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن يحضر بوتين المحادثات في تركيا.

وقال الكرملين: "سنعلن من سيمثل روسيا في المحادثات في تركيا عندما يرى الرئيس بوتين أن ذلك مناسبا".

وأضاف أن "الوفد الروسي يستعد للمشاركة في المحادثات مع وفد أوكراني في تركيا".

واقترح بوتين، الأحد، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.

وبعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علنا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول العرض، قال زيلينسكي إنه سيوافق، لكن سيتعين على بوتين الحضور شخصيا.