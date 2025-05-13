وكان زيلينسكي عبر عن استعداده للقاء بوتين في إسطنبول لإجراء محادثات لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما ينضم لمحادثات السلام الأوكرانية الروسية المقترحة.

ولم توضح روسيا ما إذا كانت تخطط لحضور المحادثات أو على أي مستوى.

ويأتي هذا وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأسفر عن أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.