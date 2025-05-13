وأضاف باقري: "نحن في أفضل حالة من حيث القوة والاستعداد القتالي. إذا ارتكب الأعداء أي حماقة، قواتنا المسلحة قادرة على مواجهتهم والتصدي لهم".

وتابع: "أي عدوان على طهران سيؤدي إلى تكبد المهاجمين خسائر وأضرارا لا يمكن إصلاحها".

وتأتي تصريحات باقري، في مستهل زيارة إقليمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج العربي، ووسط توقعات بأن يكون الملف النووي الإيراني على طاولة النقاشات.

ووفقا للدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالإحباط العميق بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن قراره بالسعي بدلا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وسبق أن أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا نوويا يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم. لكن ترامب عبّر عن انفتاحه على السماح لإيران ببرنامج نووي مدني.