وهذه هي أول تصريحات لمودي منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، السبت، بين الهند وباكستان لوقف جميع الأعمال العسكرية على الأرض والجو والبحر، بموجب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتصاعدت الأعمال العدائية بين الدولتين المسلحتين نوويا بعدما تسبب هجوم دموي على سياح في كشمير في تهديد السلام الإقليمي.

وذكر مودي في خطاب للأمة، مساء الإثنين: "سنراقب كل خطوة من خطوات باكستان".

وأضاف أن الهند لن "تتسامح مع الابتزاز النووي" من باكستان وسوف تتخذ إجراءات صارمة ضد أي هجوم إرهابي في المستقبل.

وتابع: "سنراقب تصرفات باكستان، وسنرد بكل قوة في حال وقوع هجوم إرهابي على الهند".

وأوضح: "سيتعين على باكستان التخلص من بنيتها التحتية للإرهاب إذا أرادت -النجاة-"، بحسب تعبيره.

وكانت الهند وباكستان قد وافقتا على وقف إطلاق النار، السبت، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أميركا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة جاءت نتيجة مباحثات ثنائية.