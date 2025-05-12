وأوضح ميتشل أن "تركيز إدارة ترامب حاليا هو وضع حد لحرب غزة وإعادة الرهائن".

وأضاف: "ترامب يعمل بلا توقف لحل مشكلة إدخال المساعدات لقطاع غزة".

وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى المنطقة، قال ميتشل: "هناك أوجه تعاون اقتصادي كثيرة بين الولايات المتحدة ودول الخليج".

وعن الملف السوري، أكد ميتشل أن "سياسة الإدارة الرسمية بشأن سوريا لم تتغير بعد".

وأكد على أن الولايات المتحدة "تواصل تقييم سياسة الحكومة السورية الجديدة".

وبالنسبة لإيران، اعتبر ميتشل أن "تأثير النفوذ الإيراني الخبيث يشكّل خطرا على كل المنطقة"، مشددا على أنه "لا تنازل عن الموقف الأميركي وهو عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وينتظر أن تحتضن العاصمة السعودية، أعمال القمة الخليجية- الأميركية، التي تأتي في ضوء الزيارة التاريخية الأولى خارجيا للرئيس ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، الذي نقل عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، تعتزم السعودية، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

وستمثّل القمة فرصة للرئيس الأميركي لتقديم رؤيته بشأن انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط وتحديد مصالح بلاده في المنطقة.