وأضاف ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "استمتعوا"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان أو توقيته.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 مايو الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.