وأوضح متحدث باسم الجيش الباكستاني في مؤتمر صحفي أن الطائرات الباكستانية حلقت في مدن رئيسية بما في ذلك العاصمة نيودلهي، في عمليات هجومية يوم السبت 10 مايو الجاري.

وجاءت تصريحات المسؤول الباكستاني في الوقت الذي لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ قبل 24 ساعة، صامدا على ما يبدو بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاكات أولية مساء السبت.

وتم الاتفاق السبت، على وقف إطلاق النار، بعد أن تبادل الخصمان إطلاق النار بصورة مكثفة لمدة 4 أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأدى تبادل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت العسكرية في البلدين إلى مقتل نحو 70 شخصا.

وساعدت جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار بعد أن بدا أن النزاع آخذ في التوسع على نحو مقلق. لكن بعد ذلك بساعات فقط شهد الشطر الهندي من كشمير، حيث يرتكز معظم القتال، قصفا مدفعيا.

من جانب آخر، قال القائد العام للعمليات العسكرية الهندية إن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان الأحد بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد في حال تكرارها.