وأكد زيلينسكي عبر حسابه في منصة "إكس" على أهمية التوصل إلى "وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بدءا من يوم الغد"، معتبرا أن ذلك يشكل "الأساس الضروري لأي جهود دبلوماسية".

وأضاف: "لا جدوى من إطالة أمد المجازر"، مشيرا إلى تطلعه للقاء الرئيس الروسي شخصيا، ومعبرا عن أمله في أن "لا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار".

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأسفر عن أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة.

وكان بوتين، قد اقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول بهدف إنهاء الحرب.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن بلاده "لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن موسكو "ترغب في إجراء محادثات جادة" بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.