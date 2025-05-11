وبحسب صحيفة تايمز البريطانية، تهدف هذه الحيلة إلى إقناع الروس بأن بريطانيا أرسلت كميات أكبر من الأسلحة مما فعلت فعليا، وبالتالي استنزاف قدرات موسكو في تدمير مجسمات زهيدة التكلفة بدلا من معدات حقيقية باهظة الثمن.

وقالت قائدة السرب في سلاح الجو الملكي، لوري سيمينر، خلال عرض نظام دفاع جوي جديد يُدعى "ريفن" (Raven)، إن "عدد الأنظمة الحقيقية الممنوحة محدود، لذا فإن أي وسيلة لخلق انطباع بوجود كميات أكبر تعزز موقفنا".

وأشارت إلى أن الخصوم باتوا أكثر قدرة على التمييز بين الدبابات المطاطية الوهمية المستخدمة في الحرب العالمية الثانية والمعدات الحقيقية، بفضل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة. ولهذا، تعاون فريق "تاسك فورس كيندريد" التابع لوزارة الدفاع البريطانية مع مختصين من القطاع الصناعي لتطوير أساليب تمويه جديدة.

ويقوم الخبراء بالتقاط صور رقمية للمعدات البريطانية المرسلة إلى أوكرانيا، ثم تُطبع على مواد تُشحن إلى كييف، حيث يجري تجميعها خلال ساعات قليلة. وتُنشر هذه النماذج على الخطوط الأمامية لتشويش الأنظمة الروسية.

وقال العقيد البحري أولي تود، المسؤول عن المشتريات في الفريق، إنهم صمموا نماذج لأنظمة "تشالنجر 2" و"AS-90"، وهما من المعدات النادرة حاليا.

وأضاف: "تبدو كأنها حقيقية تماما، من مسافة 25 مترا يمكن خداع أي مراقب بسهولة"، مؤكدا أن الخداع "جزء أساسي من المعركة".

وسبق لوزارة الدفاع أن أرسلت مركبات "ستورمر" مزودة بمنظومة صواريخ "ستارستريك" لأوكرانيا، والتي أصبحت هدفا رئيسيا للهجمات الروسية نظراً لخطورتها العالية.

وقال تود إنه "في غضون أسبوع واحد فقط، تمكنا من مسح النظام ضوئيا، وطباعة النماذج، وإرسالها إلى الجبهة".

من جهتها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، كاترينا تشيرنوغورينكو، خلال مؤتمر لندن للدفاع، إن روسيا أيضا تنشر خدعا مماثلة، موضحة أن بعض الطائرات المسيّرة التي ترسلها موسكو لا تحمل سوى كميات ضئيلة من المتفجرات، ما يجعلها أهدافا زائفة تهدر قدرات الدفاع الأوكرانية.

أما نظام "ريفن" الذي ظل طي الكتمان حتى الآن، فهو يستخدم صواريخ جو-جو قصيرة المدى من نوع "أسراام" ASRAAM منتهية الصلاحية وفقا لمعايير السلامة البريطانية، إضافة إلى أجزاء قديمة من طائرات "هوك" و"جاغوار" و"تورنادو"، لابتكار منظومة دفاع جوي محمولة على عربات "سوباكات".

ومن المقرر أن ترسل النسخة الأحدث من "ريفن" إلى الجبهة خلال أسابيع، إلى جانب دفعة من النماذج الزائفة، من ضمنها صواريخ مزيفة مزودة بانبعاثات حرارية لتبدو مطابقة للحقيقية.

وصرح تود أن الشحنات الأولى من "ريفن" استخدمت لحماية القصر الرئاسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.