وجذبت السيارة الاهتمام، لكونها نتاجا صناعيا روسيا فاخرا يعكس توجه موسكو نحو تعزيز صناعتها الوطنية في مجال السيارات الفارهة.

وتعد "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وقد أصبحت حاضرة في المناسبات الرسمية الكبرى في روسيا، بما في ذلك عروض يوم النصر.

سيارة "أوروس"

ظهرت سيارة "أوروس" لأول مرة عام 2018 كسيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تطرح في الأسواق بدءا من عام 2021.

"أوروس" هدية إلى كيم جونغ أون

في يونيو من العام الماضي، تبادل الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادة سيارة ليموزين من طراز "أوروس" بعدما قال الكرملين إن بوتين أهدى كيم سيارة فاخرة.

وأظهر حينها مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي الروسي بوتين وهو يتولى قيادة السيارة المدرعة سوداء اللون، وهي مماثلة لسيارته الرئاسية الرسمية في روسيا، بينما جلس كيم إلى جانبه.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح بعض التفاصيل والمواصفات ذات العلاقة بالسيارة "أوروس"، ومقارنة بسيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كاديلاك ون".