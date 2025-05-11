وذكر موقع "تايمز أوف إنديا"، أن الهند فتحت بوابتين من سد باغليهار على نهر تشيناب، السبت، ما أدى لارتفاع منسوب المياه في النهر.

وأظهر مقطع فيديو فتح الهند بوابات سد "باغليهار"، حيث تدفقت المياه نحو الأراضي الباكستانية.

وسد باغليهار، هو مشروع كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تشيناب، ويمثل نقطة خلاف في التوترات بين الهند وباكستان والتي تجمع بينهما معاهدة مياه نهر السند.

تُنظم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم دموي على سياح كشمير.

قسمت المعاهدة التي توسط فيها البنك الدولي في عام 1960، السيطرة على حوض الأنهار بين الهند وباكستان، حيث منحت الهند السيطرة على الأنهار الشرقية، رافي، وبيس، وسوتليج، فيما منحت باكستان السيطرة على أنهار السند الغربي وجيهلوم وشيناب.

وفي عام 2016، طلبت باكستان تحكيما عبر محكمة التحكيم بسبب مخاوف بأن مشاريع هندية في مجال الطاقة الكهرومائية سوف تقلص تدفقات المياه عبر المجرى المائي.

وسدا باغليهار وسالال صمما كمشاريع "تدفق نهري" تسمح للهند بالتحكم في توقيت إطلاق المياه، وقد شهد بناء هذه السدود اعتراضا باكستانيا قويا، ما دفع إسلام آباد للجوء إلى البنك الدولي، وانتهى الخلاف بتخفيض ارتفاعهما مما قلل من سعتهما التخزينية.