ورحب أردوغان في اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين بدعوة الرئيس الروسي كييف إلى عقد اجتماع في إسطنبول يوم 15 مايو وأكد أن "تركيا مستعدة لاستضافة أي مفاوضات رامية للتوصل إلى حل دائم"، بسحب الرئاسة التركية.

كما أبلغ أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الأحد، بأن أنقرة مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وجسب بيان الرئاسة التركية فإن أردوغان أبلغ ماكرون في الاتصال الهاتفي بأنه تسنى التوصل إلى "نقطة تحول تاريخية" نحو إنهاء الحرب وأنه يجب اغتنام الفرصة.

وجاء في البيان أن أردوغان عبر عن استعداد بلاده لبذل كل جهد قد يسهم في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات.

والخميس، اقترح بوتين، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول بهدف إنهاء الحرب.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن بلاده "لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن موسكو "ترغب في إجراء محادثات جادة" بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة للحوار شريطة موافقة موسكو أولا على وقف لإطلاق النار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية تصعيدا ميدانيا، في ظل تبادل القصف والغارات بين القوات الروسية والأوكرانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية متسارعة على أكثر من صعيد.