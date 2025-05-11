ودعا البابا الجديد، الذي انتخب الخميس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، و"سلام حقيقي ودائم" في أوكرانيا.

كما رحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وقال إنه يدعو الله أن يمنح العالم "معجزة السلام".

وقال البابا: "أمام المشهد المأساوي الحالي حيث هناك تلك الحرب العالمية الثالثة المجزأة بحسب ما كرر أكثر من مرة البابا فرنسيس، أتوجه أنا أيضا إلى كبار العالم مكررا النداء الآني دائما: لا للحرب بعد أبدا".

وأضاف: "أحمل في قلبي معاناة الشعب الأوكراني الحبيب"، وحض "إلى عمل كل ما يمكن لبلوغ سلام حقيقي، وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن"، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع السجناء وإلى إعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

وأكد البابا أنه "يتألم بشكل كبير أمام ما يحدث في قطاع غزة"، ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المنهكين، وإطلاق سراح جميع الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضاف: "تلقيت بارتياح، في المقابل، نبأ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق دائم سريعا من خلال المحادثات المقبلة".