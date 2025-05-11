وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، اعتبر الوزير أن التناقض في المواقف الأميركية يعرقل مسار المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي للأخيرة.

ونقلت الوكالة عن عراقجي، قبيل مغادرته إلى سلطنة عُمان للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، الأحد، قوله إن بلاده "لديها مواقف ثابتة ومبدئية في المفاوضات، وتتوقع مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل".

ودعا الوزير الإيراني إلى "الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام"، معتبرا أن "إحدى مشكلات المفاوضات هي التغير المستمر في المواقف الأميركية".

وقال عراقجي: "الأميركيون لديهم مواقف متضادة ومتناقضة في المفاوضات، وهذا أحد المشاكل الجدية".

وشدد على أن "جميع جوانب برنامجنا النووي سلمية، ولن تكون قابلة للتفاوض أو التداول. تم سفك دماء علمائنا من أجل التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض بالتأكيد".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أنها تسعى خلال المباحثات مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، وضمان حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن وفد طهران "لن يدخر جهدا لحماية مصالح الأمة الإيرانية وصون إنجازاتنا القيمة في مجال الطاقة النووية السلمية، مع السعي في الوقت عينه لرفع العقوبات".