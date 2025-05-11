وتحدثت وزارة التعليم المحلية في ولاية بافاريا عن توزيع تلك المنشورات في العديد من المدارس في ميونخ وأوغسبورغ، وفي ولاية بادن فورتمبرغ المجاورة رصدت الحكومة المحلية حالتين، وبحسب تقارير إعلامية يتم تداول المنشورات أيضا في مدارس شمالي ألمانيا.

ويستهدف الهوياتيون بهذه المنشورات طلاب المدارس على وجه التحديد، ويحمل المنشور عنوان "المعلمون يكرهون هذه الأسئلة".

ويحتوي الجانب الآخر من صفحة المنشور على أسئلة ومعلومات توحي بأن الألمان أصبحوا أقلية الآن، وتتطرق إلى "الاعتداءات الجنسية وعدم اليقين في المستقبل بين الشباب، ومعاشات التقاعد، والتضخم"، ويطرح المنشور "إعادة المهاجرين" كحل لهذه المشكلات.

وأمام مدرسة ليسينغ الثانوية في مدينة نيو أولم على سبيل المثال، عثر على عشرات المنشورات ملقاة على الرصيف أو بين الشجيرات.

وقال نائب مدير المدرسة ماركوس تسيمرمان مايغل، تعليقا على هذه الواقعة: "لا نقبل ذلك"، مشيرا إلى أن هناك منطقة محظورة للأنشطة السياسية حول المدارس.

وأضاف أنه تم تسليم المنشورات إلى مشرف المدرسة، وكانت معظمها ممزقة.

تجدر الإشارة إلى أن "الهوياتية" حركة يمينية متطرفة تتبنى مواقف عنصرية ومعادية للإسلام، وتلفت الانتباه إلى نفسها مرارا عبر فعاليات احتجاجية.

وفي ألمانيا تخضع الحركة لمراقبة الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).