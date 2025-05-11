وأضاف المسؤولون: "لم ترد أنباء عن انتهاك لوقف إطلاق النار من أي قطاع على طول خط السيطرة في كشمير بعد الساعة الحادية عشرة مساء السبت"، حسب وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية، الأحد.

وكانت الهند وباكستان قد أكدتا السبت التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات لإنهاء الصراع بين البلدين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها واشنطن.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين القوتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيّرات والقصف المدفعي، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.

لكن بعد ساعات من إعلان الاتفاق، السبت، وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مدن وبلدات حدودية، واتهمت الهند باكستان بانتهاك الاتفاق.

وقالت السلطات وسكان وشهود من "رويترز" إن غامو وكشمير، مركز معظم أعمال القتال، شهدت نيران مدفعية وهجمات بطائرات مسيّرة، في حين دوت انفجارات ناجمة عن منظومات الدفاع الجوي في المدن التي انقطع عنها التيار الكهربائي على غرار الليلة السابقة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري إن باكستان "انتهكت التفاهم الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق من السبت".

وأضاف ميسري في إفادة صحفية: "ندعو باكستان إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع الوضع بجدية ومسؤولية".

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ملتزمة بوقف إطلاق النار، واتهمت الهند بارتكاب انتهاكات.

وأضافت: "تتعامل قواتنا مع الوضع بمسؤولية وضبط نفس"، قائلة إنه يتعين التعامل مع أي مشكلات متعلقة بتطبيق وقف إطلاق النار من خلال التواصل على المستويات المناسبة.