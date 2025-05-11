وقال شريف، في خطاب متلفز إلى الأمة، إن "هذا انتصار ليس فقط للقوات المسلحة، بل للأمة بأكملها"، مضيفا: "سيذكر التاريخ كيف أسكتت القوات المسلحة والمقاتلات الباكستانية الجيش الهندي في غضون ساعات".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية المضي نحو حل القضايا العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف تقاسم موارد المياه، وقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، داعيًا إلى "حوار جاد" مع نيودلهي.

وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت عقب هجوم مسلح وقع في 22 أبريل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود. وردا على الهجوم، أعلنت الهند الشهر الماضي إلغاء معاهدة مياه السند من جانب واحد، وهي الاتفاقية التي تنظم توزيع الموارد المائية بين البلدين.

وشكر شريف، في كلمته، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وساطته، كما عبّر عن امتنانه للدول "الصديقة" التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق، مشيدا بدور الصين ووقوفها "الدائم إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة".

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية التزام إسلام آباد الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.