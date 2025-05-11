وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن بلاده "لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن موسكو "ترغب في إجراء محادثات جادة" بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

وشدد بوتين على أنه "سيتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية تصعيدا ميدانيا، في ظل تبادل القصف والغارات بين القوات الروسية والأوكرانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية متسارعة على أكثر من صعيد.

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجانب الأوكراني بشأن مقترح الرئيس الروسي.

يُذكر أن تركيا سبق أن لعبت دور الوسيط بين موسكو وكييف في محادثات سابقة، خاصة في ما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.