وغادرت مواكب سيارات سوداء اللون الفيلا الفاخرة الخاصة بالسفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل حلول الليل.

وأكد دبلوماسيون من الجانبين أيضا إجراء المحادثات.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي الرسوم الجمركية الأميركية على الصين إلى 145 % وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية بنسبة 125 %.

ويوم الجمعة، أشار ترامب قبل بدء المحادثات إلى أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم المفروضة على الصين، حيث ذكر في منشور عبر موقع "تروث سوشال" أن "رسوما بنسبة 80 % تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت (وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت )".

وأشارت سون يون، مديرة البرنامج الصيني في مركز ستيمسون، إلى أن هذه أول مرة يجري فيها هي محادثات مع بيسينت. وتشككت في تمخض اجتماع جنيف عن أي نتائج مهمة.

وأضافت أن "أفضل سيناريو هو أن يوافق الطرفان على خفض التصعيد بشأن (...) الرسوم الجمركية في نفس الوقت"، مضيفة أن مجرد الخفض البسيط سيبعث بإشارة إيجابية، "لا يمكن أن ي يقتصر الأمر على الكلمات