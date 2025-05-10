وفي منشورٍ على موقع إكس (تويتر سابقًا)، قال شهباز شريف: "نشكر الرئيس ترامب على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة. تُقدّر باكستان الولايات المتحدة لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين. كما نشكر نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في جنوب آسيا"ز

وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثل بدايةً جديدةً في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة وحال دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار."

وتوصلت الهند وباكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح، في وقت سابق من السب، أن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها واشنطن.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين الدولتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.

وجاءت المواجهات بين البلدين عقب هجوم دموي الشهر الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.