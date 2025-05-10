وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد الشيخ عبد الله بن زايد على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالهند وبكستان.

وأكد على أن "دولة الإمارات التي تربطها علاقات وطيدة وتاريخية بالبلدين تدعم جهودهما الرامية إلى تعزيز السلام والنماء، مشددا على أهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين"..