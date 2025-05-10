وذكرت الوكالة أن "دوي انفجارات وقع في مدينة جامو مع رؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

من جانبه قال رئيس وزراء جامو وكشمير، عمر عبد الله إنه تم "سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار (العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير)".

واتهم مصدر حكومي هندي، السبت، باكستان بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن بين البلدين.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

كانت كل من الهند وباكستان قد أعلنتا، السبت، موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من السبت.

وأوضحت الوزارة أن قائدي العمليات العسكرية الهندي والباكستاني تواصلا، وجرى الاتفاق على أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار، وسيجريان محادثات مرة أخرى الإثنين.

كما قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار إن بلاده "سعت دائما إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، من دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي".

وأضاف الوزير أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب، مشيرا إلى "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".