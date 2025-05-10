وصرح سكرتير وزارة الخارجية فيكرام ميسري لصحافيين "سجلت في الساعات الأخيرة انتهاكات متكررة" للاتفاق، مؤكدا أن "القوات المسلحة ردت في شكل ملائم على هذه الانتهاكات".

وأقادت وكالة رويترز "دوي انفجارات وقع في مدينة جامو مع رؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان".

من جانبه قال رئيس وزراء جامو وكشمير، عمر عبد الله إنه تم "سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار (العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير)".

وصرح وزير الخارجية الهندي بالقول: "صدرت تعليمات للقوات المسلحة بالتعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود".

وعلى الجانب الآخر، قال وزير التعليم في كشمير الباكستانية إن المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند.

لكن وزير الإعلام الباكستاني: قال إنه لم تحدث أي انتهاكات لوقف إطلاق النار حتى الآن.

كانت كل من الهند وباكستان قد أعلنتا، السبت، موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.

وتواصل قائدا العمليات العسكرية الهندي والباكستاني تواصلا، وجرى الاتفاق على أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار، وسيجريان محادثات مرة أخرى الإثنين.

كما قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار إن بلاده "سعت دائما إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، من دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي".

وأضاف الوزير أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب، مشيرا إلى "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".