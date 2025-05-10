ونقلت شبكة سي إن إن عن مصدر هندي، قوله: "تم التوصل إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الهند وباكستان بشكل مباشر بين البلدين".

وفي منشور على منصة إكس، صرح وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار بأن: "الهند وباكستان توصلتا اليوم (السبت) إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية".

وقد أجرى جايشانكار مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم.

ومن الجانب الباكستاني، قال وزير الخارجية إسحاق دار، في منشور على منصة إكس بعد إعلان ترامب، إن: "باكستان والهند اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار."، وكان روبيو قد أجرى أيضًا مكالمة هاتفية مع دار.

كان ترامب قد قال، السبت، إن الهند وباكستان وافقتا على "وقف كامل وفوري لإطلاق النار" بعد هجمات متبادلة على المنشآت العسكرية لليوم الرابع.

وكتب ترامب منشورا على منصة "تروث سوشيال" جاء فيه: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار. هنيئا للبلدين على استخدامهما المنطق السليم والذكاء المبهر".