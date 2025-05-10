وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، هاجم ترامب "غزو" المهاجرين، محمّلا اياهم مسؤولية الجريمة والعنف في البلاد.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين يبقون في أميركا سيواجهون عقوبات تشمل الترحيل المفاجئ، في الوقت والمكان وبالطريقة التي نختارها. إلى كل المهاجرين غير الشرعيين: احجزوا رحلتكم المجانية الآن!"

وأعقب الوعد بتقديم حوافز مالية، تهديد بعقوبات صارمة بحق من ينتهكون قوانين الهجرة.

وأوضح ترامب أن من لا يغادر طوعا قد يواجه "عقوبات سجن مشددة، وغرامات مالية هائلة، ومصادرة كاملة للممتلكات مع حجز للرواتب والسجن، وترحيل مفاجئ في المكان والزمان اللذين نحددهما".

جاء الإعلان بعد تصريحات أدلى بها ترامب للصحافيين الإثنين قال فيها "سندفع لكل واحد منهم مبلغا معينا من المال، وسنوفر لهم رحلة جميلة إلى البلد الذي جاؤوا منه".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، الإثنين، إن وزارتها ستشرف على برنامج يمنح مبلغ ألف دولار بعد التأكد من عودة الشخص إلى بلده الأم من خلال تطبيق "سي بي بي هوم".

وفي فيديو أرفق بمنشور الجمعة، قال ترامب مخاطبا المهاجرين "ما دمتم لن تبقوا هنا، يمكنكم الذهاب إلى أي مكان تريدون".