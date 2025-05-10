وكانت باكستان قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات، السبت، على خلفية تبادل الهجمات مع الهند.

وذكرت محطة "جيو" التلفزيونية الباكستانية أن هذا الإجراء يأتى بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على قواعد جوية باكستانية.

وأشارت "جيو" إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة مؤخرا.