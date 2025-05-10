وأفاد بيان الهيئة أن "المجال الجوي الباكستاني سيبقى مغلقا أمام جميع أشكال الرحلات حتى الأحد الساعة 12 ظهرا".

وكانت سلطات باكستان قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات، اعتبارا من فجر السبت وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم ذاته.

وذكرت محطة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، أن هذا الإجراء يأتي بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على 3 قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندي.

وأشارت المحطة إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة، في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة باهالغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضى، الذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.