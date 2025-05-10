وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو تحدث مع نظيره الباكستاني، و"أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، إن روبيو "واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أميركية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية".