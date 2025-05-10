وأكد التلفزيون الرسمي الباكستاني، أن الجيش بدأ عملية عسكرية فجر السبت، قد تصعد الأزمة بين الجارتين النوويتين.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية، إن الجيش قصف 36 هدفا مختلفا في الهند، ضمن عملية "البنيان المرصوص".

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية، مشيرا إلى أن الدفاعات الباكستانية نجحت في اعتراض معظمها.

وقال الجنرال أحمد شريف في كلمة متلفزة إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "جميع أصول القوات الجوية الباكستانية في حالة سليمة".

وأضاف شريف أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.