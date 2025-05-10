جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين في العاصمة الروسية موسكو، على هامش مشاركة السيسي في احتفالات "عيد النصر"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، أعرب في بدايتها الرئيس بوتين عن تقديره لمشاركة السيسي في المناسبة الوطنية، معتبرا ذلك انعكاسا للعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أعربا عن تطلعهما إلى نجاح أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر عقدها خلال شهر مايو الجاري، والتي ستتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد السيسي على ضرورة التوصل إلى حل نهائي وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

من جانبه، أعرب بوتين عن تقديره للدور المصري في المنطقة، مؤكدا دعم روسيا الكامل للمساعي المصرية الرامية إلى استعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أُقرت خلال القمة العربية الاستثنائية التي استضافتها القاهرة في مارس الماضي.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث جدد السيسي موقف مصر الداعي إلى الحلول الدبلوماسية التي تضمن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وكان السيسي قد وصل إلى موسكو الخميس، تلبية لدعوة من بوتين للمشاركة في احتفالات عيد النصر. وشارك اليوم في استعراض عسكري في الساحة الحمراء، تابعه من المنصة الرئيسية، حيث ظهرت قوات الشرطة العسكرية المصرية للمرة الأولى في العرض العسكري الروسي.

وعلى هامش زيارته، التقى السيسي أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن تطورات القضية الفلسطينية.