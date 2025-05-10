وقال الجنرال أحمد شريف في كلمة متلفزة إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "جميع أصول القوات الجوية الباكستانية في حالة سليمة".

وأضاف شريف أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين، وسط تحذيرات دولية من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

من جهتها، حثت مجموعة السبع، التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، الجمعة، الهند وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين.

ودعت المجموعة، في بيان صدر عقب اجتماعها في واشنطن، الجارتين النوويتين إلى الانخراط في حوار مباشر لتفادي المزيد من التصعيد، مشددة على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية على المواجهة المسلحة.

ويأتي هذا النداء الدولي وسط تصاعد الأعمال القتالية بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد تقارير عن هجمات صاروخية متبادلة أصابت أهدافًا داخل كلا البلدين.